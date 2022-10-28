Байден о речи Путина на "Валдае": "Он продолжает говорить о ядерном оружии"

Президент США Джо Байден раскритиковал речь президента России Владимира Путина в ходе пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай". По его мнению, российский лидер "не должен" говорить о ядерном оружии.

"Я думаю, если у него нет намерений, почему он продолжает говорить об этом? Почему он говорит о возможности применения тактического ядерного оружия", — заявил Байден.

Он уточнил, что завершить конфликт можно, если Россия "уйдёт с Украины".