Польша намерена взять под контроль энергетическую инфраструктуру западных областей Украины, несмотря на то, что у Варшавы нет никаких прав на это. Об этом заявил экономист Василий Колташов.
Польские энергетики планируют восстановить работу единой энергосистемы с Украиной на участке Жешув — Хмельницкий. Варшава хочет стать инвестором и полноправным владельцем трансграничных линий.
Эксперт отметил, что объекты энергосистемы Незалежной Польша может забрать в качестве компенсации, не обращая внимания на нотариальные договора, которые есть у Киева, а создать свои бумаги и начать выставлять счета потребителям.
"Потом будет невозможно ничего доказать, а Польша получит возможность зарабатывать <…> Сейчас у Польши фактически развязаны руки, Варшава получила санкцию от США действовать более свободно в вопросе управления Украиной", — объяснил специалист в беседе с Народными новостями.
Более этого, польские солдаты принимают активное участие в боевых действиях под видом украинских войск. Польша пытается забрать желаемые территории уже и военным путем, отметил Колташов.
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