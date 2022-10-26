Создаёт риски для безопасности Молдавии не геополитическая обстановка в регионе, а действия властей страны. Об этом экс-президент страны Игорь Додон в беседе с РИА Новости.
По его мнению, риски больше исходят от действующей власти, от её деклараций и от действий, которые происходят в последние месяцы.
Ранее Додон заявил, что власти республики идут по украинскому сценарию и "наступают на те же грабли".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Пора начинать освобождение с самих себя, заявил журналист.