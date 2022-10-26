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Додон: риски для безопасности Молдавии исходят от действий властей страны

Мир

Создаёт риски для безопасности Молдавии не геополитическая обстановка в регионе, а действия властей страны. Об этом экс-президент страны Игорь Додон в беседе с РИА Новости.

По его мнению, риски больше исходят от действующей власти, от её деклараций и от действий, которые происходят в последние месяцы.

Ранее Додон заявил, что власти республики идут по украинскому сценарию и "наступают на те же грабли".

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Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Степушова
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