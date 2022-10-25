Немцы не поверили в воздушную тревогу во время визита Штайнмайера на Украину

Немецким зрителям показалось неестественным, что как только президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер приехал с визитом на Украину, там тотчас же начала звучать воздушная тревога.

Пользователи Twitter* на странице телеканала Tagesschau, который также описал пребывание Штайнмайера в украинском бомбоубежище, прямо написали, что слишком много в этом эпизоде странных совпадений.

Многие комментаторы прямо написали, что таким образом Киев попытался впечатлить президента Германии.

"Если бы я был украинцем, я бы тоже включил ракетную тревогу для спонсора", — написал один из пользователей.

Немецкие читатели заметили, что Киев вообще любит использовать приём с воздушной тревогой во время визитов "высоких гостей".

"Конечно. Всякий раз, когда там находится кто-то из западных лидеров или знаменитостей, звучит ракетная тревога", — иронично написал другой пользователь.

Читатели ФРГ предположили, что впечатлённые увиденным и услышанным в Киеве немецкие власти точно согласятся дать ещё денег Украине.

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