Немецким зрителям показалось неестественным, что как только президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер приехал с визитом на Украину, там тотчас же начала звучать воздушная тревога.
Пользователи Twitter* на странице телеканала Tagesschau, который также описал пребывание Штайнмайера в украинском бомбоубежище, прямо написали, что слишком много в этом эпизоде странных совпадений.
Многие комментаторы прямо написали, что таким образом Киев попытался впечатлить президента Германии.
"Если бы я был украинцем, я бы тоже включил ракетную тревогу для спонсора", — написал один из пользователей.
Немецкие читатели заметили, что Киев вообще любит использовать приём с воздушной тревогой во время визитов "высоких гостей".
"Конечно. Всякий раз, когда там находится кто-то из западных лидеров или знаменитостей, звучит ракетная тревога", — иронично написал другой пользователь.
Читатели ФРГ предположили, что впечатлённые увиденным и услышанным в Киеве немецкие власти точно согласятся дать ещё денег Украине.
* В РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года
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