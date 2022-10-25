Иран назвал незаконным расследование ООН о применении БПЛА на Украине

Великобритания, Германия и Франция потребовали от ООН провести расследование по поводу поставок Ираном беспилотников РФ. Власти Ирана считают данное требование незаконным.

Постоянный представитель Ирана при ООН Амида Саида Иравани адресовал письмо генсеку ООН Антониу Гутерришу, в котором отметил, что считает обвинения в адрес Ирана "необоснованным и ошибочным".

Европейские страны напоминают, что резолюция 2231 запрещает Ирану торговлю конкретными видами продукции без получения одобрения Совета Безопасности ООН на эти изделия.

"Просьбы к секретариату провести так называемое расследование в рамках резолюции 2231, то я хотел бы подчеркнуть, что сама резолюция не дает никаких правовых оснований для такого расследования", — гласит текст письма Иравани.