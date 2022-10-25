Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Политолог заявил о желании нового британского премьера улучшить отношения с РФ
Рогов: Запорожское направление станет основным в грядущем наступлении ВСУ
Сивков о сценариях хода СВО: сдать Херсон или оставить его под контролем ВС РФ
Крупная группировка ВСУ оказалась зажата "в клещи" под Артёмовском
Леонков проинформировал, что ВС Украины в ступоре из-за новой обороны ВС России
Армия России нанесла удары по иностранным наёмникам в районе Кременной
Эксперт Липовой дал прогноз по ходу спецоперации в зимних условиях
Врач: слёзы могут быть признаком заболеваний щитовидной железы
В западной прессе пишут о количестве сбитых БПЛА «Герань-2» не больше 10

Иран назвал незаконным расследование ООН о применении БПЛА на Украине

Мир

Великобритания, Германия и Франция потребовали от ООН провести расследование по поводу поставок Ираном беспилотников РФ. Власти Ирана считают данное требование незаконным.

Постоянный представитель Ирана при ООН Амида Саида Иравани адресовал письмо генсеку ООН Антониу Гутерришу, в котором отметил, что считает обвинения в адрес Ирана "необоснованным и ошибочным".

Европейские страны напоминают, что резолюция 2231 запрещает Ирану торговлю конкретными видами продукции без получения одобрения Совета Безопасности ООН на эти изделия.

"Просьбы к секретариату провести так называемое расследование в рамках резолюции 2231, то я хотел бы подчеркнуть, что сама резолюция не дает никаких правовых оснований для такого расследования", — гласит текст письма Иравани.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Елена Былкина, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Общество
Глава СК Бастрыкин поручил проверить заявления Красовского об украинских детях

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин после обращения пользователя в соцсети поручил проанализировать высказывания журналиста Антона Красовского об украинских детях.

Глава СК Бастрыкин поручил проверить заявления Красовского об украинских детях
Техника ВС РФ внезапно вышла на танкистов ВСУ на Криворожском направлении
Силовые структуры
Техника ВС РФ внезапно вышла на танкистов ВСУ на Криворожском направлении
Мир. Новости мира
В Румынии начались массовые митинги против военной помощи Киеву
Силовые структуры
РВ: Артиллерия разведчиков спецназа НМ ДНР отразила масштабную контратаку ВСУ
Людмила Черткова Украина превратила ВСУ в "зомби-армию": прут на убой Людмила Черткова Саид Гафуров Татарская опера спасёт Россию от культурного забвения Саид Гафуров Сергей Лебедев Прибалтика не хочет воевать за НАТО против России Сергей Лебедев
Силовые структуры
Герой РФ Данилов: вёл бой с диверсантами ВСУ "до последнего магазина"
Силовые структуры
Озвучены страны, которые пострадают от взрыва "грязной бомбы": РФ в списке нет
Илон Маск назвал Гарри Каспарова "идиотом"
Политика. Новости и аналитика
Илон Маск назвал Гарри Каспарова "идиотом"
Последние материалы
Татарская опера спасёт Россию от культурного забвения
Путин о качестве снаряжения для СВО: Современное, удобное, эффективное
Макрон подарил папе римскому раритетную книгу, ранее украденную в Польше
Украинский военный эксперт Жданов: ВСУ нечем наступать на Херсон
Папа Римский сообщил о готовности провести переговоры Путина и Зеленского
Le Figaro: события на Украине разрушили планы Европы
Бывшего участника "Дома-2" задержали в Санкт-Петербурге
Перед смертью некоторые люди "гладят" своих ушедших питомцев
Baijiahao: один звонок Путина парализует половину территории США
Создатель нескольких МФО из Красноярска обманул своих земляков на 194 млн рублей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников