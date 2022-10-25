Ждуны Херсона рано порадовались "возвращению Украины"

Жители Херсона, которых прозвали "ждунами", верят в возвращение Украины. В последнее время всё чаще сообщается о том, что покупателям оказывают принимать оплату в рублях.

Власти Херсонской области решили всерьёз заняться этим вопросом. Теперь за отказ принимать рубли может последовать наказание. Вплоть до выдворения на территорию подконтрольную Украине.

Недавно в Сети появился ролик, на котором мужчина, видя цену в рублях, пытается оплатить этой валютой, но продавец отказывается принимать деньги. Тогда мужчина просто забирает товар бесплатно.

Одна из местных активисток Елена рассказала "МК", что возможно, некоторые из "ждунов" хотят запастись гривнами и уехать на территорию Украины. Однако из-за инфляции, по мнению активистки, выгоднее держать бизнес в России.

"Долларов ещё много, а на рынке хватает менял. И евро ещё много у людей. Особенно у тех, кто жил с заработков в ЕС. В городе работы не было. Правильно, что сейчас взялись наводить порядок. Тянули долго", — уверена Елена.

По мнению активистки, "ждуны" обижены на Россию, но они не хотят понять, почему произошёл конфликт на Украине изначально. Но обида не мешает им эвакуироваться из родных городов.

"Из эвакуированных половина "ждунов", — сказала Елена.