Всё наружное освещение и вывески торговых точек отключили в Киеве и Одессе, сообщают местные СМИ.
Как поясняют украинские издания, сделано это для строгой экономии электроэнергии.
Одесситы и жители украинской столицы пишут в соцсетях, что улицы городов погрузились во тьму — дороги и тротуары освещаются только фарами проезжающих машин.
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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин после обращения пользователя в соцсети поручил проанализировать высказывания журналиста Антона Красовского об украинских детях.