Киев и Одесса погрузились во тьму, для экономии отключено всё наружное освещение

Всё наружное освещение и вывески торговых точек отключили в Киеве и Одессе, сообщают местные СМИ.

Как поясняют украинские издания, сделано это для строгой экономии электроэнергии.

Одесситы и жители украинской столицы пишут в соцсетях, что улицы городов погрузились во тьму — дороги и тротуары освещаются только фарами проезжающих машин.