Министр обороны США Ллойд Остин в телефонном разговоре заверил своего украинского коллегу Алексея Резникова, что Вашингтон решительно отвергает все предупреждения России о создании Киевом "грязной бомбы".
Кроме того, Остин подчеркнул, что Америка выказывает украинской стороне "непоколебимую приверженность США поддержке способности Украины противостоять" России в спецоперации и не верит, что Киев может создавать "кустарное" ядерное оружие.
При этом министр обороны Штатов уточнил, что Пентагон осуждает российскую сторону за удары по "гражданской инфраструктуре и мирным жителям".
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