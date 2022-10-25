В США заверили Киев, что отвергают обвинения России о "грязной бомбе"

Министр обороны США Ллойд Остин в телефонном разговоре заверил своего украинского коллегу Алексея Резникова, что Вашингтон решительно отвергает все предупреждения России о создании Киевом "грязной бомбы".

Кроме того, Остин подчеркнул, что Америка выказывает украинской стороне "непоколебимую приверженность США поддержке способности Украины противостоять" России в спецоперации и не верит, что Киев может создавать "кустарное" ядерное оружие.

При этом министр обороны Штатов уточнил, что Пентагон осуждает российскую сторону за удары по "гражданской инфраструктуре и мирным жителям".