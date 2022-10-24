Политолог Юрин назвал нового премьер-министра Британии неплохим кандидатом

Научный сотрудник в университете Оксфорда и независимый политолог Олег Юрин в беседе с Pravda.Ru рассказал, каких взглядов придерживается новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак и дал свой прогноз относительно политического курса, который он будет вести.

Эксперт уверен, что при имеющемся раскладе Риши Сунак — самый неплохой вариант.

"Он брал в угол довольно серьезные темы, я бы даже сказал правильные. Дело в том, что Британия на сегодняшний день в сильнейшей степени страдает недоверием рядовых людей к власти… Страна в жутчайшем кризисе. Проблема за проблемой. Обсуждают, что не будет ли сокращение или веерное отключение электричества. Лиз Трасс, имеющая непосредственное отношение к этим проблемам, отмечает, как вроде нет позора, если не сказать позорища государственной власти. И вот на фоне всех этих проблем Риши Сунак ставит одной из главнейших задач — как раз возвращение доверия, порядочности в органы власти. Он правильные темы берет", — сказал Юрин.

Эксперт напомнил, что Риши Сунак — чуть ли не единственный среди нынешней британской элиты, кто имеет экономическое образование, он понимает, что такое банковская деятельность, он в этом крутится. Поэтому кому, если не ему, доверять решение имеющихся экономических проблем.

"Риши Сунак был бы неплохим кандидатом и с этнической позиции, вспоминая империю, с подтягиванием всех ресурсов, включением национальных меньшинств, и с точки зрения вопросов порядочности, с точки зрения экономики он довольно неплохой кандидат на эту роль в имеющемся раскладе", — закончил свою мысль политолог.

Что касается Украины, Юрин полагает, что Риши Сунак не будет с таким же рвением помогать Украине, как его предшественники или действующие немецкие и французские руководители. Эксперт считает, что новый премьер-министр Британии не будет первый бежать, чтобы побыстрее помочь Украине в ущерб британским гражданам.

24 октября бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак стал новым премьер-министром страны.