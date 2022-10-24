Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
В Брянской области под поездом сработало взрывное устройство
Кирби: США не видят признаков подготовки к применению "грязной бомбы" на Украине
Финны рассказали о загадочных сейсмособытиях рядом с Выборгом
Столтенберг назвал заявления РФ по поводу украинской "грязной бомбы" ложными
Sohu: Вашингтон случайно помог Москве, заморозив валютные активы РФ
Боец БАРС-13 о ситуации под Харьковом: "Что-то пошло не так, наши отступили"
На танкистов ВСУ внезапно вышла техника ВС РФ на Криворожском направлении
Наступление боевиков ВСУ в районе Кременной захлебнулось
Врач Абакумов: чтобы замедлить старение кожи, нужно изменить образ жизни

Политолог Юрин назвал нового премьер-министра Британии неплохим кандидатом

Мир

Научный сотрудник в университете Оксфорда и независимый политолог Олег Юрин в беседе с Pravda.Ru рассказал, каких взглядов придерживается новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак и дал свой прогноз относительно политического курса, который он будет вести.

Политолог Юрин назвал нового премьер-министра Британии неплохим кандидатом

Эксперт уверен, что при имеющемся раскладе Риши Сунак — самый неплохой вариант.

"Он брал в угол довольно серьезные темы, я бы даже сказал правильные. Дело в том, что Британия на сегодняшний день в сильнейшей степени страдает недоверием рядовых людей к власти… Страна в жутчайшем кризисе. Проблема за проблемой. Обсуждают, что не будет ли сокращение или веерное отключение электричества. Лиз Трасс, имеющая непосредственное отношение к этим проблемам, отмечает, как вроде нет позора, если не сказать позорища государственной власти. И вот на фоне всех этих проблем Риши Сунак ставит одной из главнейших задач — как раз возвращение доверия, порядочности в органы власти. Он правильные темы берет", — сказал Юрин.

Эксперт напомнил, что Риши Сунак — чуть ли не единственный среди нынешней британской элиты, кто имеет экономическое образование, он понимает, что такое банковская деятельность, он в этом крутится. Поэтому кому, если не ему, доверять решение имеющихся экономических проблем.

"Риши Сунак был бы неплохим кандидатом и с этнической позиции, вспоминая империю, с подтягиванием всех ресурсов, включением национальных меньшинств, и с точки зрения вопросов порядочности, с точки зрения экономики он довольно неплохой кандидат на эту роль в имеющемся раскладе", — закончил свою мысль политолог.

Что касается Украины, Юрин полагает, что Риши Сунак не будет с таким же рвением помогать Украине, как его предшественники или действующие немецкие и французские руководители. Эксперт считает, что новый премьер-министр Британии не будет первый бежать, чтобы побыстрее помочь Украине в ущерб британским гражданам.

24 октября бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак стал новым премьер-министром страны.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Общество
Глава СК Бастрыкин поручил проверить заявления Красовского об украинских детях

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин после обращения пользователя в соцсети поручил проанализировать высказывания журналиста Антона Красовского об украинских детях.

Глава СК Бастрыкин поручил проверить заявления Красовского об украинских детях
IP: у Кремля есть достоверные сведения, что США потребовали от Зеленского
Мир. Новости мира
IP: у Кремля есть достоверные сведения, что США потребовали от Зеленского
Силовые структуры
Опубликованы видеокадры прилёта на Украине ракет "Изделие 305" ВС РФ через окно
Мир. Новости мира
Поляки о землях Украины: "Европейские гиены уже начали делиться падалью"
Любовь Степушова Не плюй в колодец: Зеленскому в Израиле указали на его место антисемита Любовь Степушова Сергей Лебедев Гражданское население планеты вооружается всем, чем можно Сергей Лебедев Людмила Черткова American Thinker: демократы втянули нас в опасную игру на Украине Людмила Черткова
Силовые структуры
Военные ВС РФ взяли в плен танкистов ВСУ на Херсонском направлении
Силовые структуры
ВСУ снимают американские гаубицы M777 с Купянского направления из-за дефектов
ВО: Белоруссия снимает танки Т-72А с хранения и отправляет их в Россию
Силовые структуры
ВО: Белоруссия снимает танки Т-72А с хранения и отправляет их в Россию
Последние материалы
Столтенберг назвал заявления РФ по поводу украинской "грязной бомбы" ложными
Политолог Юрин назвал нового премьер-министра Британии неплохим кандидатом
Sohu: Вашингтон случайно помог Москве, заморозив валютные активы РФ
Боец БАРС-13 о ситуации под Харьковом: "Что-то пошло не так, наши отступили"
На танкистов ВСУ внезапно вышла техника ВС РФ на Криворожском направлении
Наступление боевиков ВСУ в районе Кременной захлебнулось
Врач Абакумов: чтобы замедлить старение кожи, нужно изменить образ жизни
В Сети показали ночную работу русских снайперов в зоне СВО
Оппозиция в Молдавии создала отдельный силовой блок и альтернативную власть
Шукшина обвинила Красовского в продажности: "Проплаченная провокация"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников