Бывший руководитель Минфина Риши Сунак победил в результате выборов в Консервативной партии и получил пост главы британского правительства.
Об успехах политика написали журналисты The Guardian. Поскольку спикер палаты общин Пенни Мордонт отказалась бороться за должность, Сунак стал единственным кандидатом. Как отметили в СМИ, 42-летний чиновник является самым молодым премьер-министром королевства за 200 лет.
При этом бывший руководитель правительства Борис Джонсон не попытался вернуть пост. О намерении политика ещё раз возглавить страну писали многие зарубежные и российские СМИ.
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