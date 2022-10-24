Экс-глава Минфина Риши Сунак стал премьер-министром Великобритании

Бывший руководитель Минфина Риши Сунак победил в результате выборов в Консервативной партии и получил пост главы британского правительства.

Об успехах политика написали журналисты The Guardian. Поскольку спикер палаты общин Пенни Мордонт отказалась бороться за должность, Сунак стал единственным кандидатом. Как отметили в СМИ, 42-летний чиновник является самым молодым премьер-министром королевства за 200 лет.

При этом бывший руководитель правительства Борис Джонсон не попытался вернуть пост. О намерении политика ещё раз возглавить страну писали многие зарубежные и российские СМИ.