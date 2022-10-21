Журналисты Telegraph заявили, что экс-руководитель правительства Британии Борис Джонсон попросил парламентариев-консерваторов одобрить его переизбрание. Как подчеркнули в издании, бывший премьер надеется на "эффектное возвращение".
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Бойцы ВСУ устроили драку прямо на позициях. Неизвестно, что послужило причиной конфликта, однако он случайно попал на камеру разведывательного дрона армии ДНР.