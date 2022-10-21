Telegraph: Джонсон попросил парламентариев поддержать его на выборах премьера

Журналисты Telegraph заявили, что экс-руководитель правительства Британии Борис Джонсон попросил парламентариев-консерваторов одобрить его переизбрание. Как подчеркнули в издании, бывший премьер надеется на "эффектное возвращение".