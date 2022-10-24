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Политолог Никулин: ВСУ пытались устроить радиоактивное заражение ещё в марте

Мир

"Грязная бомба" представляет собой некую ёмкость, в которую складывают отходы атомной электростанции и взрывают их. Затем радиоактивные вещества разлетаются по сторонам, в результате чего поднимается пыль, которая заражает всю местность. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин, комментируя Pravda.Ru намерение России поднять в ООН вопрос о подготовке Украиной "грязной бомбы".

Политолог Никулин: ВСУ пытались устроить радиоактивное заражение ещё в марте

"Люди могут заразиться лучевой болезнью, раком и погибнуть от этого", — указал он.

Эксперт отметил, что похожая ситуация произошла в Югославии, когда США атаковали республику бомбами с обеднённым ураном. Вещество проникло в почву, и сейчас жители в Сербии погибают из-за употребления фруктов и овощей, которые были выращены на заражённой земле, подчеркнул Литовкин.

Политолог, бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин отметил, что в случае взрыва "грязной бомбы" отравляющие элементы могут заразить площадь до тысячи километров в диаметре.

"Радиоактивное заражение украинские нацисты пытались устроить ещё в марте, когда обстреливали и Запорожскую АЭС, и Чернобыльскую", — указал собеседник Pravda.Ru.

По мнению Никулина, у специальной военной операции (СВО) российской армии на данный момент есть три задачи: устранить ядерную, биологическую и террористическую угрозы. Только после их ликвидации можно будет считать, что СВО успешно завершена, заявил политолог.

Никулин не исключает, что Киев способен начинить ракету "Точка-У" радиоактивным веществом. В таком случае, под удар может попасть часть российской территории.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва поднимет вопрос о разработке Украиной "грязной бомбы".

"У нас есть конкретная информация относительно тех учреждений на Украине, тех научных институтов, которые обладают технологиями, позволяющими соорудить ту самую "грязную бомбу", — подчеркнул министр.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
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