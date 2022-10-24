Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия поднимет в Организации Объединённых Наций вопрос о разработке Украиной "грязной бомбы".
По словам главы МИД, информация о бомбе была перепроверена и не является пустым обвинением.
Ранее сообщалось, что Киев планирует подорвать на территории Украины "грязную бомбу", или маломощный ядерный боеприпас, чтобы обвинить Россию в использовании оружия массового поражения и запустить широкую антироссийскую кампанию.
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