Россия намерена поднять в ООН вопрос о разработке Киевом "грязной бомбы"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия поднимет в Организации Объединённых Наций вопрос о разработке Украиной "грязной бомбы".

По словам главы МИД, информация о бомбе была перепроверена и не является пустым обвинением.

Ранее сообщалось, что Киев планирует подорвать на территории Украины "грязную бомбу", или маломощный ядерный боеприпас, чтобы обвинить Россию в использовании оружия массового поражения и запустить широкую антироссийскую кампанию.