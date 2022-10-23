Стремоусов: для жуликов из США Украина - просто разменная монета

По словам замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, "американские жулики" использовали Украину в качестве разменной монеты.

"Украина оказалась разменной монетой в борьбе между жуликами американскими", — сказал Стремоусов в беседе с РИА Новости.

Чиновник отметил, что власти на Западе сейчас находится в руках "кучки глобалистов", которые и стоят за событиями на Украине.

Стремоусов напомнил, что украинский лидер Владимир Зеленский обманул свой народ, поскольку в своей предвыборной кампании обещал положить конец конфликтам и восстановить мир в стране. Однако вместо этого Украина оказалась на пороге абсолютного краха.

Замглавы администрации региона добавил, что победа Украины невозможна, в то время как сила на стороне России, отстаивающей интересы своих граждан.

"Все погибшие — на совести Зеленского. Все эти смерти никогда не будут оправданы. Никогда в жизни Украина не победит", — пообещал Стремоусов.