Служба безопасности Украины (СБУ) задержала гендиректора компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Ему грозит пожизненное заключение. Украина пожирает своих героев", — указал Рогов в своём Telegram-канале.
Сегодня в доме Богуслаева проходил обыск, после которого его задержали и отправили в Киев. Одного из самых богатых людей Незалежной обвиняют в государственной измене.
В 2000 году директор завода "Мотор Сич" был удостоен звания героя Украины за выдающиеся заслуги перед государством в развитии отечественного машиностроения.
На данный момент киевские власти не подтвердили данную информацию.
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