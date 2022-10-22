В Запорожье задержали главу компании "Мотор Сич" Богуслаева за госизмену

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала гендиректора компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Ему грозит пожизненное заключение. Украина пожирает своих героев", — указал Рогов в своём Telegram-канале.

Сегодня в доме Богуслаева проходил обыск, после которого его задержали и отправили в Киев. Одного из самых богатых людей Незалежной обвиняют в государственной измене.

В 2000 году директор завода "Мотор Сич" был удостоен звания героя Украины за выдающиеся заслуги перед государством в развитии отечественного машиностроения.

На данный момент киевские власти не подтвердили данную информацию.