Лукашенко пригласил Службу безопасности Украины в Белоруссию

Белорусский лидер Александр Лукашенко предложил Службе безопасности Украины приехать в Белоруссию, чтобы поговорить.

"Зачем СБУ объявлять меня в розыск, пускай приезжают, мы всё обсудим", — заявил Лукашенко.

В пятницу, 21 октября, он сказал, что десяток белорусских беспилотных авиационных комплексов "Миротворец" способны полностью закрыть границу с Украиной.