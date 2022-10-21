Белорусский лидер Александр Лукашенко предложил Службе безопасности Украины приехать в Белоруссию, чтобы поговорить.
"Зачем СБУ объявлять меня в розыск, пускай приезжают, мы всё обсудим", — заявил Лукашенко.
В пятницу, 21 октября, он сказал, что десяток белорусских беспилотных авиационных комплексов "Миротворец" способны полностью закрыть границу с Украиной.
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