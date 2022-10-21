Лукашенко: десяток белорусских беспилотников перекроют всю границу с Украиной

Десяток беспилотников белорусского производства способны полностью закрыть границу с Украиной. Об этом заявил президент Александр Лукашенко. Он оценил беспилотный авиационный комплекс "Миротворец" и подчеркнул, что здесь Минск "лидер в мире".

"Десяток вот таких зелёных машин могут полностью закрыть южную границу нашей страны с Украиной от беспилотников и других воздушных целей", — цитирует его слова РИА Новости.