Sohu: ОТРК "Искандер" ВС РФ одним залпом нейтрализует военные объекты ВС США

США вместе со своими союзниками из НАТО должны скорректировать отношение к РФ и перестать считать себя выше, поскольку в арсенале ВС РФ имеется такое грозное оружие, как оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) "Искандер", пишут обозреватели Sohu.

Отмечается, что залп "Искандера" способен на уничтожение ключевых американских военных объектов, причём перехватить российскую ракету не смогут даже новейшие системы ПВО. Её боевая часть весом 480 килограммов по силе взрыва сравнима с ядерной боеголовкой. Последняя модификация высокоточной ракеты оснащена многозарядной боевой частью, так что против неё бессильна даже противоракета "Хец".

Системы радиоэлектронной борьбы также не смогут оказать на "Искандеры" существенного влияния, поскольку ракеты имеют оптическую, инерциальную и навигационную головки самонаведения, подчёркивается в публикации.