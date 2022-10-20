После завершения Второй мировой войны власти США готовили план уничтожения РФ. Об этом сообщает Global Research.
По словам автора материала, государственный переворот, произошедший на Украине в 2014 году, является частью американского плана.
"США хотели уничтожить РФ с момента окончания Второй мировой войны", — подчёркивается в статье.
Как отметил журналист, Штаты и Евросоюз заинтересованы в распаде России. Это позволит им получить мировое господство, убеждён обозреватель. При этом он назвал цели Вашингтона "дьявольскими", ведь Москва не причиняет ему вреда.
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ВСУ ночью предприняли очередную попытку высадить на катерах десант в Энергодаре, чтобы захватить Запорожскую АЭС.