Кедми заявил, что Си Цзиньпин загнал США в цейтнот по поводу России

Председатель КНР Си Цзиньпин выступил с речью на открытии XX Коммунистической партии Китая и обескуражил Запад. Об этом сообщил израильский эксперт Яков Кедми.

"Моя армия будет готова к 2027 году", — такая фраза прозвучала от китайского председателя.

США и НАТО надеялись, что у них есть время до 2030-2032 года, чтобы закрыть вопрос с Россией и заняться Китаем. Если Вашингтон окажется в ситуации военного противостояния с Пекином, победа для Соединённых Штатов окажется недостижима. Из-за нового срока Америка просто не успеет реализовать западный план, так как армия КНР уже станет главной силой мира.

"Си Цзиньпин в этой речи поставил Западу шах и мат. Цейтнот! Упал флажок. У вас нет времени. У Китая есть, а у них времени нет и не будет", — отметил Кедми.