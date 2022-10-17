Американские эксперты пришли к выводу, что украинский кризис выявил серьёзные проблемы военно-промышленного комплекса США.
Если Вашингтон окажется в ситуации военного противостояния с Пекином, победа для Соединённых Штатов окажется недостижима, пишет издание Wall Street Journal. Центр стратегических и международных исследований (CSIS) выпустил доклад, в котором утверждается о неповоротливости американского ВПК и невозможности в разумные сроки нарастить производство вооружения.
"В двух дюжинах сценариев войны США и Китая в Тайваньском проливе Штаты израсходовали все свои ракеты "воздух-земля", а также высокоточные противокорабельные ракеты большой дальности, уже в течение недели", — признались аналитики CSIS.
Чтобы увеличить выпуск зенитно-ракетных комплексов Patriot или крылатых ракет Tomahawk, американскому ВПК потребуются годы.
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В одном из сёл Белгородской области обнаружены фрагменты сбитой американской противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM.