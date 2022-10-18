Власти могут экспроприировать имущество, которое граждане РФ приобрели в Финляндии. Об этом сообщил глава Минобороны страны Антти Кайкконен.
В интервью Aamulehti он отметил, что эту меру планируется реализовывать в отношении объектов россиян, расположенных на "важных для государственной безопасности" землях.
По его словам, соответствующие ведомства смогут экспроприировать имущество, принадлежащее гражданам России, лишь в том случае, если будут представлены весомые основания для отчуждения.
"Не вся недвижимость россиян в Финляндии угрожает безопасности", — заключил Кайкконен.
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