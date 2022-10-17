Глава МВД Украины просит граждан не стрелять по БПЛА. Но кто ж его слушает

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский запретил жителям городов самостоятельно, "личным оружием", пытаться сбивать беспилотники.

"Едва ли неподготовленный человек даже при помощи оружия способен успешно сбить российский дрон. А вот ранение получить или неосознанно нанести вред другим — может", — пояснил свой призыв глава МВД Незалежной.

Но его же собственные подчинённые к словам начальства не прислушались. И гордо выкладывают видео того, как нарушают приказ, в сеть.

Попали доблестные патрульные полицейские по беспилотнику и их ли рук дело прогремевший взрыв — непонятно. Но вот то, что вдохновили на подвиг теробороновцев — факт: в киевском Telegram-канале "Женщина с косой" появилась информация о том, что в городские больницы стали поступать раненые в результате попыток сбить БПЛА граждане:

"В кулуарах пошли слухи, что в киевские больницы поступили пострадавшие от сегодняшней беспорядочной стрельбы теробороны по беспилотнику".