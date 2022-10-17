WP: на Западе завоёвывают популярность идеи Путина

Всё чаще западные политики и население прислушиваются к идеям и словам российского президента Владимира Путина, заявили американские аналитики.

"В конце прошлого месяца он (Владимир Путин — Прим. ред.) выступил с речью, которая прозвучала бы знакомо и для многих привлекательна", — пишет The Washington Post.

Как подчеркнули авторы, речь идёт о "демократических идеях" лидера России и заявлениях о многополярном мире.