Всё чаще западные политики и население прислушиваются к идеям и словам российского президента Владимира Путина, заявили американские аналитики.
"В конце прошлого месяца он (Владимир Путин — Прим. ред.) выступил с речью, которая прозвучала бы знакомо и для многих привлекательна", — пишет The Washington Post.
Как подчеркнули авторы, речь идёт о "демократических идеях" лидера России и заявлениях о многополярном мире.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В одном из сёл Белгородской области обнаружены фрагменты сбитой американской противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM.