Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Адвокат объяснил, что делать в случае незаконной мобилизации: "Писать жалобы"
По словам Арестовича, на Украину льётся "золотой дождь" — оружейный
Дворники Екатеринбурга получили освобождение от частичной мобилизации
Политолог Кортунов: в состав РФ могут войти и другие регионы Украины
Генерал-лейтенант Соболев назвал вручение повесток у метро провокацией
Генштаб ВСУ: русская армия ведёт огонь по ВСУ по всей линии фронта
На счета мобилизованных волгоградцев начали поступать региональные выплаты
Сальдо объяснил, зачем жителям покидать Херсон: чтобы военные сделали своё дело
На 73-м году жизни умер Робби Колтрейн, сыгравший Хагрида в "Гарри Поттере"

Юрист Жданов сообщил, что действиями на Украине США готовятся к войне будущего

Мир

США используют военный конфликт на Украине как полигон для испытания нового оружия и отработки тактических приёмов. Американцы признаются, что полученный опыт будут применять для подготовки к войне с Россией и Китаем. Генерал-лейтенант, доктор юридических наук, заслуженный юрист РФ, профессор Юрий Жданов рассказал, что нового узнали военные США в ходе СВО.

Юрист Жданов сообщил, что действиями на Украине США готовятся к войне будущего

Он отметил, то руководители армии осознали ценность воссоздания и рассредоточения крупных подразделений на больших расстояниях. Юрист подчеркнул протяжённость пространства, где РФ сейчас проводит боевые действия. Оно равно расстоянию двух американских армейских корпусов. В этом случае подразделениям приходится рассредотачиваться и действовать вдали от баз снабжения и техпомощи. Нужно учиться действовать в таких условиях.

Второй момент, который отметил Жданов, — это то, что США намерены восстановить дивизии и корпуса. До этого их тактическими игроками были батальоны и бригады. Американские аналитики прогнозируют переформатирование частей и изменение их структуры. Предполагается усовершенствование управления и увеличение скорости принятия решений на фронтах.

Юрист отметил, что США намерены уделять подготовке к ведению боевых действий в городской местности, так как пока Америка не имеет специальных заведений, обучающих этому.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Эльвира Махмутова, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Общество
Депутат Морозов предложил расстрелять тех, кто отправил мобилизованных на СВО

Информация о погибших в зоне спецоперации мобилизованных жителях Челябинска вызвала возмущение депутата Госдумы РФ Сергея Морозова.

Депутат Морозов предложил расстрелять тех, кто отправил мобилизованных на СВО
Коц объяснил обстановку в Запорожье: "Всё случится скоро"
Силовые структуры
Коц объяснил обстановку в Запорожье: "Всё случится скоро"
Силовые структуры
ВСУ засылают отряды ДРГ для уничтожения артиллерии ВС РФ
Мир. Новости мира
В США исполнили вариацию на тему "у России закончились ракеты"
Ольга Лебедева Украина для Запада — козырь, вынутый из рукава шулера Ольга Лебедева Сергей Лебедев На войне не только убивают врагов, но и охотятся за произведениями искусства Сергей Лебедев Людмила Черткова The Economist: Европа впадает в рецессию, а Россия из неё выходит Людмила Черткова
Мир. Новости мира
NI: США изменят позицию по Украине, когда начнут нести большие потери
Силовые структуры
Генштаб ВСУ: русская армия ведёт огонь по ВСУ по всей линии фронта
В Белгороде прогремели семь взрывов: работает ПВО
Происшествия
В Белгороде прогремели семь взрывов: работает ПВО
Последние материалы
Адвокат объяснил, что делать в случае незаконной мобилизации: "Писать жалобы"
Юрист Жданов сообщил, что действиями на Украине США готовятся к войне будущего
По словам Арестовича, на Украину льётся "золотой дождь" — оружейный
Дворники Екатеринбурга получили освобождение от частичной мобилизации
Политолог Кортунов: в состав РФ могут войти и другие регионы Украины
Генерал-лейтенант Соболев назвал вручение повесток у метро провокацией
Генштаб ВСУ: русская армия ведёт огонь по ВСУ по всей линии фронта
На счета мобилизованных волгоградцев начали поступать региональные выплаты
Сальдо объяснил, зачем жителям покидать Херсон: чтобы военные сделали своё дело
На 73-м году жизни умер Робби Колтрейн, сыгравший Хагрида в "Гарри Поттере"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников