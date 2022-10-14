США используют военный конфликт на Украине как полигон для испытания нового оружия и отработки тактических приёмов. Американцы признаются, что полученный опыт будут применять для подготовки к войне с Россией и Китаем. Генерал-лейтенант, доктор юридических наук, заслуженный юрист РФ, профессор Юрий Жданов рассказал, что нового узнали военные США в ходе СВО.
Он отметил, то руководители армии осознали ценность воссоздания и рассредоточения крупных подразделений на больших расстояниях. Юрист подчеркнул протяжённость пространства, где РФ сейчас проводит боевые действия. Оно равно расстоянию двух американских армейских корпусов. В этом случае подразделениям приходится рассредотачиваться и действовать вдали от баз снабжения и техпомощи. Нужно учиться действовать в таких условиях.
Второй момент, который отметил Жданов, — это то, что США намерены восстановить дивизии и корпуса. До этого их тактическими игроками были батальоны и бригады. Американские аналитики прогнозируют переформатирование частей и изменение их структуры. Предполагается усовершенствование управления и увеличение скорости принятия решений на фронтах.
Юрист отметил, что США намерены уделять подготовке к ведению боевых действий в городской местности, так как пока Америка не имеет специальных заведений, обучающих этому.
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