США ввязались в войну не только с РФ, но и с Китаем, и исход такого противостояния непредсказуем. Так считает обозреватель The New York Times Томас Фридман.
США ведёт косвенную, но обостряющую ситуацию войну с Россией, снабжая Украину вооружением и разведданными. Китаю же Америка объявила "борьбу полупроводников", считает автор публикации.
Он отмечает, что США ввели экспортные правила, из-за которых Китай лишён доступа к импорту передовых западных полупроводников. Такое противостояние может изменить соотношение сил в мире даже сильнее, чем специальная военная операция на Украине.
Имеющий доступ к передовым полупроводникам будет обладать самым точным вооружением, высокотехнологичными средствами квантовых вычислений, необходимых для взлома шифрований. Наиболее эффективными будут и технологии производства.
Пока США со своими союзниками одерживают победу в этом направлении, однако Китай не собирается бездействовать.
"Китайская государственная газета Global Times написала в редакционной статье, что запрет только "укрепит волю и способность Китая отстаивать свои интересы в науке и технологиях", — описывает автор позицию КНР.
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