Безпалько: Пентагон может оплатить работу системы связи Starlink на Украине

Политолог Богдан Безпалько допустил, что Минобороны США пойдёт на условия американского бизнесмена Илона Маска и выделит деньги на оплату работы системы спутниковой связи Starlink, которую активно используют Вооружённые силы Украины (ВСУ).

В интервью РИА Новости эксперт отметил, что украинские военные уже начали сообщать об ухудшении качества интернета. Как пояснил специалист, Пентагон, скорее всего, поможет восстановить связь.

"Наверняка эти деньги могут быть затребованы, выделены и переданы Маску, — подчеркнул Безпалько.

Он также добавил, что военные структуры Пентагона уже предоставляли предпринимателю финансирование на реализацию различных проектов. По его словам, Маск столкнулся с убытками, поэтому обратился за помощью к государству.

Ранее американский бизнесмен заявил, что его компания SpaceX не может бесконечно финансировать работу Starlink на Украине.