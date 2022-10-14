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Безпалько: Пентагон может оплатить работу системы связи Starlink на Украине

Мир

Политолог Богдан Безпалько допустил, что Минобороны США пойдёт на условия американского бизнесмена Илона Маска и выделит деньги на оплату работы системы спутниковой связи Starlink, которую активно используют Вооружённые силы Украины (ВСУ).

Безпалько: Пентагон может оплатить работу системы связи Starlink на Украине

В интервью РИА Новости эксперт отметил, что украинские военные уже начали сообщать об ухудшении качества интернета. Как пояснил специалист, Пентагон, скорее всего, поможет восстановить связь.

"Наверняка эти деньги могут быть затребованы, выделены и переданы Маску, — подчеркнул Безпалько.

Он также добавил, что военные структуры Пентагона уже предоставляли предпринимателю финансирование на реализацию различных проектов. По его словам, Маск столкнулся с убытками, поэтому обратился за помощью к государству.

Ранее американский бизнесмен заявил, что его компания SpaceX не может бесконечно финансировать работу Starlink на Украине.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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