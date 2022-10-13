Fox News: Байден долгое время врал избирателям в США о своем прошлом

Последние 35 лет Джо Байден врёт избирателям на своих публичных выступлениях, заявил ведущий канала Fox News Стюарт Варни.

"В своих предвыборных выступлениях он (Байден. — Прим. ред.) заявлял, что обладает тремя бакалаврскими степенями и получил полную стипендию на юридическом факультете, который, по его словам, закончил в числе лучших студентов курса. Все это было ложью", — заверил журналист, ссылаясь на расследование американских СМИ.

То же касается и "ужасного" пожара в его доме, который на самом деле потушили через 20 минут, и его близости к пуэрториканскому обществу, хотя Байден не упоминал Пуэрто-Рико в своих автобиографиях, отметил Варни.