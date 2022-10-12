Испытания реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS около российской границы говорят о появлении открытой угрозы со стороны Японии. Об этом заявил экс-посол России в Токио Александр Панов.
Он отметил, что японская сторона уже проводила подобные стрельбы, но манёвры проходили довольно далеко от границ. По мнению Панова, Токио поддерживает внешнюю политику Вашингтона, поэтому прошедшие учения можно расценивать как сигнал Москве.
"Думаю, в ближайшее время следует ожидать новых подобных тренировок, они будут усиливаться", — заявил он в беседе с газетой ВЗГЛЯД.
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