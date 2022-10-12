Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск проводят развёртывание совместной группировки войск на западных границах. Все действия проводятся в рамках договорённостей Союзного государства в связи с ростом уровня внешней угрозы.
Лукашенко рассказал, что:
После появившихся сообщений о возможных атаках Украины на РБ Лукашенко отметил, что украинцам это абсолютно не нужно, а их президенту и "другим умалишённым” нужно понять, что "Крымский мост им покажется цветочками, если они прикоснутся своими грязными руками хоть к одному метру нашей территории”.
Тем не менее, Киев реально может планировать какие-то провокации. Как пояснили глава КГБ и руководитель Государственного пограничного комитета Белоруссии:
Стоит отметить, что Черниговско-Киевский фронт СВО был открыт именно с белорусской территории.
Нужно понимать, что Белоруссия как никто готова к потенциальному открытию "второго фронта", поскольку её экономику не портили либерально-рыночными реформами. Минск очень быстро перейдёт в мобилизационный режим, потому что всё производство там имеет государственный или государственно-корпоративный характер.
Страна содержит армию в 65 тысяч человек, есть ещё 290 тысяч запаса, но очевидно, что без большой необходимости их задействовать не будут.
"Пока РБ может оказать большую помощь, выступая в качестве плацдарма для ударов российскими ВКС, БПЛА (беспилотниками) и "Искандерами" территории северной и западной Украины. Лукашенко и так идёт на большой риск, ввязываясь в конфликт, в котором у России не всё складывается гладко. Но без России страна будет ослаблена в военно-политическом плане, а ей ещё нужно препятствовать потенциальному входу польской армии на территорию Западной Украины", — цитирует "ОСН" военно-политический эксперт Владимир Сапунов.
"И всё равно "Батька" перестал телиться и вступил в бой с соседями — после официальных заявлений о готовящихся атаках Украины на Белоруссию", — так уже прокомментировали в соцсетях информацию о запуске с территории Белоруссии десятков и сотен БПЛА "Герань-2".
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По словам доктора военных наук, все высокоточные удары наносились в "предупредительном" порядке.