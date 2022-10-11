Американцы считают, что у президента Украины Владимира Зеленского есть компромат на Джо Байдена.
В социальных сетях американцы активно обсуждают наличие компромата на Байдена у Зеленского. По их мнению, только из-за этого администрация президента США так активно финансирует Украину. Интернет-издание "Подмосковье Сегодня" приводит несколько комментариев.
"Зеленский и Украина пытаются заставить НАТО, в частности США, напасть на Россию. Какая грязь у Украины есть на Байдена?";
"У Зеленского, очевидно, есть некий компромат на Байдена, который годами использовал Украину в качестве своей коррупционной площадки. Он шантажирует нас ядерной войной";
"Сколько именно "грязи" есть у Зеленского на семью Байдена? Это уже больше, чем просто помощь хорошим людям Украины".
Кто-то из пользователей пошёл дальше и создал аккаунт "Не президент Байден". В своём сообщении он написал:
"Сегодня утром я говорил с президентом Зеленским о том, что буду поддерживать Украину пока он жив, а на меня и мою семью есть столько грязи".
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