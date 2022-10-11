Американцы считают, что у президента Украины Владимира Зеленского есть компромат на Джо Байдена.

В социальных сетях американцы активно обсуждают наличие компромата на Байдена у Зеленского. По их мнению, только из-за этого администрация президента США так активно финансирует Украину. Интернет-издание "Подмосковье Сегодня" приводит несколько комментариев.

"Зеленский и Украина пытаются заставить НАТО, в частности США, напасть на Россию. Какая грязь у Украины есть на Байдена?";

"У Зеленского, очевидно, есть некий компромат на Байдена, который годами использовал Украину в качестве своей коррупционной площадки. Он шантажирует нас ядерной войной";

"Сколько именно "грязи" есть у Зеленского на семью Байдена? Это уже больше, чем просто помощь хорошим людям Украины".