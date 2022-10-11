Экономист Хазин: в средиземноморском регионе назревает крупный военный конфликт

Экономист Михаил Хазин заявил, что в средиземноморском регионе может начаться военный конфликт после того, как Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК) предъявила ультиматум Организации Объединённых Наций.

Хазин напомнил, что недавно Украина пыталась подорвать один из участков газопровода "Турецкий потоп". По словам президента РФ Владимира Путина, теракт удалось предотвратить. Эксперт задался вопросом: какую цель преследовали организаторы диверсии?

"Цели может быть две. Первое, это лишить возможности определённых европейских стран получать газ из Турции. А второе, это направлено не против нас, а против Турции, которая стала главным газовым хабом, и некоторые решили, что она очень много на себя берёт", — сообщил экономист в беседе с изданием "Военное дело".

Ранее ТРСК дала ООН месяц на признание себя в качестве самостоятельного государства. В противном случае организация должна вывести всех миротворцев из региона. Грецию возмутило заявление республики. Хазин считает, что если ситуация обострится, то Греция будет защищать Кипр. Он напомнил, что Афины пользуются поддержкой Вашингтона и Лондона. По мнению экономиста, в регионе может вспыхнуть военный конфликт в течение этого года.