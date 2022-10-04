Источники Euractiv заявили, что власти Греции и Кипра согласились внешне регулировать стоимость российской нефти, которую Москва доставляет по морю. При этом журналисты отметили: Мальта всё ещё не поддерживает подобную меру.
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Украинские боевики пересекли административную границу Луганской Народной Республики и закрепились в направлении населенного пункта Лисичанск.