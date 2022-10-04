Euractiv: Греция и Кипр больше не выступают против ценового потолка на нефть РФ

Источники Euractiv заявили, что власти Греции и Кипра согласились внешне регулировать стоимость российской нефти, которую Москва доставляет по морю. При этом журналисты отметили: Мальта всё ещё не поддерживает подобную меру.