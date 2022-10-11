SBS News: Австралия намерена отправить своих военных на помощь ВСУ

Австралия намерена отправить своих военных для обучения солдат ВСУ. Такое решение было принято после массированных ракетных ударов ВС РФ по территории Украины, в том числе по центру столицы Киеву 10 октября. Об этом сообщил глава оборонного ведомства страны Ричард Марлес, пишет издание SBS News.

Министр подчеркнул, что Австралия рассматривает отправку инструкторов как одну из мер военной поддержки Украины. Страна также ведёт обсуждения по поводу поставок Киеву дополнительного вооружения для дальнейшего противостояния России.

"Мы будем работать над дальнейшей поддержкой Украины", — заявил Марлес.