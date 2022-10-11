Популярные интернет-браузеры могут перестать открывать сайты из России

Большинство российских сайтов могут стать недоступными в браузерах Edge, Safari и Chrome, предупредили специалисты. Их создатели способны заблокировать порталы, имеющие российские сертификаты безопасности.

Три года назад американские IT-компании так поступили с национальными сертификатами Казахстана, из-за чего было прекращено их внедрение.

Российские IT- эксперты уверены, что проблема преувеличенна, так как существует множество браузеров, включая "Яндекс.Браузер", Vivaldi и Opera, которые поддерживают российские сертификаты и сохранят свою работоспособность.