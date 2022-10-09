Руководство Украины заинтересовано в том, чтобы власти Молдавии решились на силовые действия в Приднестровье, сообщил представитель МИД России Алексей Полищук.
В беседе с ТАСС он напомнил, что весной и летом 2022 года в Приднестровье было совершено несколько терактов. Как пояснил дипломат, эксперты выявили в этих ЧП украинский след.
Он также добавил, что Киев продолжает "раскручивать" информацию об угрозах, которые якобы исходят от Вооружённых сил РФ в районе Днестра.
"Цель очевидна — попытаться спровоцировать молдавские власти на силовые действия", — указал Полищук.
По словам представителя МИД РФ, Кишинёв не собирается вестись на провокации киевского режима, так как ему не нужна эскалация конфликта.
Ранее украинский посол в Молдавии Марко Шевченко заявил, что контроль над непризнанным Приднестровьем должен перейти к представителям Кишинёва.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Вице-спикер Государственной Думы Пётр Толстой рассказал об украинских объектах, которые надо уничтожить в ответ на теракт на Крымском мосту.