МИД РФ: Киев хочет спровоцировать Молдавию на силовые действия в Приднестровье

Руководство Украины заинтересовано в том, чтобы власти Молдавии решились на силовые действия в Приднестровье, сообщил представитель МИД России Алексей Полищук.

В беседе с ТАСС он напомнил, что весной и летом 2022 года в Приднестровье было совершено несколько терактов. Как пояснил дипломат, эксперты выявили в этих ЧП украинский след.

Он также добавил, что Киев продолжает "раскручивать" информацию об угрозах, которые якобы исходят от Вооружённых сил РФ в районе Днестра.

"Цель очевидна — попытаться спровоцировать молдавские власти на силовые действия", — указал Полищук.

По словам представителя МИД РФ, Кишинёв не собирается вестись на провокации киевского режима, так как ему не нужна эскалация конфликта.

Ранее украинский посол в Молдавии Марко Шевченко заявил, что контроль над непризнанным Приднестровьем должен перейти к представителям Кишинёва.