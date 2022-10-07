Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что Минск и Москва собираются вместе подумать над ответом, который можно дать на фоне угрозы ядерного оружия в Польше.
Таким образом Лукашенко отреагировал на предложения польских властей переместить в страну арсеналы натовского ядерного оружия.
Белорусский президент успокоил общественность, пообещав, что "всё будет нормально".
"Будем думать. Мы уже решили, ещё раз подумаем, как на это отвечать. Не волнуйтесь, всё будет нормально", — сказал Лукашенко журналистам, встречающим его на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге.
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