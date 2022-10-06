Колонна румынской военной техники ночью зашла в Молдавию

Румынская военная техника была замечена ночью на въезде в Молдавию через погранпереход Галац-Джурджулешты. Видео появилось в молдавских Telegram-каналах.

Утверждается, что кадры были сняты сегодня около пяти утра.

Минобороны республики сообщило, что в ближайшие дни будут организованы учения с участием румынских и британских военных.

Назначение этой военной колонны пока не ясно, отмечают авторы канала, опубликовавшего видео.

Ранее военкор Семён Пегов со ссылкой на источники написал, что президент Молдавии Майя Санду хочет объявить военную мобилизацию, чтобы открыть второй фронт.