Вучич попросил Киев не указывать Сербии, что ей делать

Президент Сербии Александр Вучич не смог сдержать эмоций, после того, как украинский посол Владимир Толкач заявил, что Киев не понимает, почему Белград упорствует в плане введения антироссийских санкций.

Вучич отметил, что киевским властям никто не давал право "нагло давить" на сербское руководство. Президент Сербии подчеркнул, что это не имеют права делать даже те, кто по определению сильнее Белграда.

Также Вучич напомнил, что Сербия, со своей стороны, никак не осложнила жизнь Украине. При этом он подчеркнул, что, когда в 1999 году велась бомбёжка Югославии натовскими войсками, он не помнит какой-то помощи со стороны Украины, или её желания ввести санкции против государств-агрессоров.

"Они могут читать лекции кому-то еще. У меня нет с этим проблем", — сказал Вучич, слова которого приводит телеканал N1.

Сербский президент напомнил о "чистоте" позиции своей страны по отношению к другим государствам, и заявил, что никто не имеет права оказывать на неё давление или указывать, что она должна делать.