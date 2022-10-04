Генпрокурор Краснов: Запад не скрывал свои попытки уничтожить "Северные потоки"

Генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил, что западные политики угрожали ликвидировать магистральные газопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Также правоохранитель подчеркнул: политики не скрывали действия для разрушения этих объектов.

"Полная шизофрения, причём массовая", — добавил генпрокурор во время беседы с лидером Вьетнама Нгуен Суан Фуком.