Генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил, что западные политики угрожали ликвидировать магистральные газопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Также правоохранитель подчеркнул: политики не скрывали действия для разрушения этих объектов.
"Полная шизофрения, причём массовая", — добавил генпрокурор во время беседы с лидером Вьетнама Нгуен Суан Фуком.
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Украинские боевики пересекли административную границу Луганской Народной Республики и закрепились в направлении населенного пункта Лисичанск.