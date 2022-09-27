Журналисты Berlingske допустили, что "Северный поток" повредили преступники

Журналисты Berlingske проанализировали данные Датского энергетического управления и сообщили, что утечки из магистральных газопроводов "Северный поток" могли произойти в результате действий злоумышленников.

"Там действительно большая дыра", — подчеркнули в СМИ.