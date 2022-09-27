Журналисты Berlingske проанализировали данные Датского энергетического управления и сообщили, что утечки из магистральных газопроводов "Северный поток" могли произойти в результате действий злоумышленников.
"Там действительно большая дыра", — подчеркнули в СМИ.
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Канцлер ФРГ Шольц раздражённо прокомментировал слова Дмитрия Кулебы, удивившегося нежеланию Берлина поставлять танки Киеву.