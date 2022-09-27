Bloomberg: Запад вряд ли увеличит поставки оружия Киеву из-за осторожной позиции

Западные страны сохраняют осторожную позицию, поэтому вряд ли увеличат поставки оружия Украине в ближайшее время, пишет Bloomberg.

По информации агентства, государства, входящие в состав Евросоюза, столкнулись с серьёзным истощением запасов военной техники. США и Европа пока не планируют наращивать поставки тяжёлых вооружений Киеву, подчёркивается в статье.

Кроме того, в материале сказано, что власти Италии стали медлить с передачей современного оборудования украинской армии.