Западные страны сохраняют осторожную позицию, поэтому вряд ли увеличат поставки оружия Украине в ближайшее время, пишет Bloomberg.
По информации агентства, государства, входящие в состав Евросоюза, столкнулись с серьёзным истощением запасов военной техники. США и Европа пока не планируют наращивать поставки тяжёлых вооружений Киеву, подчёркивается в статье.
Кроме того, в материале сказано, что власти Италии стали медлить с передачей современного оборудования украинской армии.
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