The Sun: Абрамович дал британским наёмникам частный самолёт и подарил iPhone

Ключевую роль в обмене пятерых британских наёмников, захваченных на Украине, сыграл Роман Абрамович, пишут западные СМИ.

Ранее сообщалось, что между Москвой и Киевом произошёл обмен военнопленными, в результате которого из тюрьмы в ДНР были выпущены приговорённые к смерти наёмники.

Как оказалось, иностранных боевиков вывезли в Саудовскую Аравию, причём роскошный частный самолет предоставил Абрамович. Он же сопровождал бывших пленных во время полёта, пишет издание The Sun.

"Абрамович говорил о футболе с британцами, пока они ели стейк, канапе и тирамису во время полета из России в Эр-Рияд", — сообщают авторы материала.

Они также добавили, что миллиардер подарил освобождённым наёмникам смартфоны от Apple, чтобы тебе смогли связаться со своими семьями.