Ключевую роль в обмене пятерых британских наёмников, захваченных на Украине, сыграл Роман Абрамович, пишут западные СМИ.
Ранее сообщалось, что между Москвой и Киевом произошёл обмен военнопленными, в результате которого из тюрьмы в ДНР были выпущены приговорённые к смерти наёмники.
Как оказалось, иностранных боевиков вывезли в Саудовскую Аравию, причём роскошный частный самолет предоставил Абрамович. Он же сопровождал бывших пленных во время полёта, пишет издание The Sun.
"Абрамович говорил о футболе с британцами, пока они ели стейк, канапе и тирамису во время полета из России в Эр-Рияд", — сообщают авторы материала.
Они также добавили, что миллиардер подарил освобождённым наёмникам смартфоны от Apple, чтобы тебе смогли связаться со своими семьями.
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