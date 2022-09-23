Коц о выводах в Пентагоне: "Так мы русских не победим"

Военные ведомства стран коллективного Запада внимательно следят за действиями российской армии в ходе спецоперации на Украине. В Европе приняли решение увеличить численность своих сил быстрого реагирования до 300 тысяч человек. Аналогичные меры предпринимаются и в Пентагоне. Об этом заявил военный обозреватель Андрей Коц в материале для РИА Новости.

Министр Армии США Кристин Вормут убеждена, что без модернизации сухопутных войск "русских не победить".

Вашингтон спустя полгода украинского конфликта осознал, что наступление при активном противодействии бронетехники и пехоты окажется дорогой в никуда, считает Коц.

Сухопутные войска в составе американской армии долгое время считались "бедной родственницей", отметил он. Пентагон направлял все средства в развитие ВВС и ВМС, а также разрабатывал космические и гиперзвуковые программы. Однако сейчас в оборонном ведомстве США вынуждены корректировать привычные стратегии развития своих войск.