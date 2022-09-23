Подоляк о референдумах в ЛДНР: пропагандистское шоу для Z-призыва

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на проходящие референдумы по присоединению к России в ЛДНР и на освобождённых территориях, назвав их пропагандистским шоу для Z-призыва.

"Сегодня нет никакого законного действия под названием референдум. Здесь есть только пропагандистское шоу для Z-призыва и территория Украины, требующая немедленного освобождения", — написал он.

Примечательно, что по данным всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 97% жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые планируют принимать участие в голосовании, выступают за присоединение к России.