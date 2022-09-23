ВЦИОМ: 97% голосующих жителей ДНР и ЛНР готовы поддержать присоединение к России

По данным всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 97% жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, которые планируют принимать участие в голосовании, выступают за присоединение к России.

"Опрошенные жители Запорожской и Херсонской областей также поддерживают выход из состава Украины и вхождение областей в состав России в качестве её субъектов (87% и 89% соответственно)", — сообщается на официальном сайте ВЦИОМ.