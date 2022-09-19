Bloomberg: украинский конфликт показал неготовность ВС США воевать с КНР

Профессор Хэл Брэндс заявил в статье для Bloomberg, что украинский конфликт показал неготовность США воевать с КНР.

По словам Брэндса, ВС США не смогут одержать победу над Народно-освободительной армией Китая (НОАК). По его мнению, чтобы восполнить свои арсеналы, которые опустели из-за поставок Киеву, Вашингтону и другим странам потребуются годы.

Брэндс заявил, что ВС США поставили ВСУ одну треть своего общего запаса противотанковых ракет Javelin в первые недели СВО. Профессор отметил, что украинский конфликт является примером того, как трудно выстоять в конфликте высокой интенсивности.