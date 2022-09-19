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Сосновский: Бербок официально объявила войну России

Мир

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок официально объявила войну России. Такое мнение высказал проживающий в Германии политолог и журналист Александр Сосновский.

Вчера в эфире политического шоу на немецком телевидении Бербок заявила, что "мы находимся в состоянии войны", сообщил эксперт. И это означает только одно, считает он.

"Ну, вот и всё. Министр иностранных дел официально признала участие Германии в войне против России. Заявление, сделанное на государственном телевидении, может считаться официальным заявлением немецкого правительства", — заключил Сосновский в своём Telegram-канале.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Степушова
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