Сосновский: Бербок официально объявила войну России

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок официально объявила войну России. Такое мнение высказал проживающий в Германии политолог и журналист Александр Сосновский.

Вчера в эфире политического шоу на немецком телевидении Бербок заявила, что "мы находимся в состоянии войны", сообщил эксперт. И это означает только одно, считает он.

"Ну, вот и всё. Министр иностранных дел официально признала участие Германии в войне против России. Заявление, сделанное на государственном телевидении, может считаться официальным заявлением немецкого правительства", — заключил Сосновский в своём Telegram-канале.