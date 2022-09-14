Кортеж Владимира Зеленского попал в ДТП в Киеве

Машина президента Украины Владимира Зеленского попала в ДТП в Киеве, сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.

По его словам, автомобили ехали кортежем с сопровождением.

"В Киеве произошло столкновение легковушки с автомобилем президента Украины и машинами сопровождения. Президента осмотрел врач, серьёзных повреждений не выявлено", — проинформировал Никифоров.

Обстоятельства ДТП пока неизвестны, по словам пресс-секретаря, инцидентом занимаются правоохранительные органы.