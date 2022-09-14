Примерно 40% поляков, которые используют уголь для отопления домов, не смогли сделать запасов для обогрева жилья на предстоящую осень и зиму. Таковы результаты опроса, проведённого по инициативе лаборатории CBOS.
А подавляющее число опрошенных — 79% — сообщили, что ожидают проблем с поставками угля в зимний период, связанных с дефицитом этого вида топлива на рынке, а также непомерно высоких цен на него.
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