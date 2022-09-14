CBOS: у 40% жителей Польши нет запасов угля на зиму

Примерно 40% поляков, которые используют уголь для отопления домов, не смогли сделать запасов для обогрева жилья на предстоящую осень и зиму. Таковы результаты опроса, проведённого по инициативе лаборатории CBOS.

А подавляющее число опрошенных — 79% — сообщили, что ожидают проблем с поставками угля в зимний период, связанных с дефицитом этого вида топлива на рынке, а также непомерно высоких цен на него.